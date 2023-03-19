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МИД: Настойчиво призываем Армению воздерживаться от агрессивных шагов и реваншистской политики

МИД: Настойчиво призываем Армению воздерживаться от агрессивных шагов и реваншистской политики "Мы еще раз настойчиво призываем Армению, которая не в силах переварить начало возвращения на родину бывших вынужденных переселенцев, жертв политики этнической чистки Армении, осознать реальность, сложившуюся в результате 44-дневной Отечественной войны в
Внешняя политика
19 марта 2023 г. 17:45
МИД: Настойчиво призываем Армению воздерживаться от агрессивных шагов и реваншистской политики

"Мы еще раз настойчиво призываем Армению, которая не в силах переварить начало возвращения на родину бывших вынужденных переселенцев, жертв политики этнической чистки Армении, осознать реальность, сложившуюся в результате 44-дневной Отечественной войны в регионе, и воздерживаться от агрессивных шагов и реваншистской политики".

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на заявление Министерства иностранных дел Армении в отношении Азербайджана, сделанное 18 марта.

"Очевидным проявлением лицемерия со стороны Армении, которая вопреки международному праву и четырем резолюциям Совета безопасности ООН удерживала азербайджанские территории под оккупацией в течение 30 лет, насильственно изгнала около 1 миллиона азербайджанцев со своих родных земель, варварски разрушила все исторические и религиозные памятники, принадлежащие Азербайджану в регионе, является заявление о том, что возвращение вынужденных переселенцев на свои родные земли – это "нарушение" трехстороннего заявления и "незаконное заселение". Данное заявление демонстрирует расистскую дискриминацию и ненавистническую политику Армении. Это заявление также свидетельствует о том, что моноэтническое государство - Армения десятилетиями проводившее политику широкомасштабных этнических чисток против азербайджанцев, не отказалась от гнусной цели "арменизировать" азербайджанские территории путем незаконного расселения армян не только со своей территории, но и из стран Ближнего Востока на оккупированных территориях, и всячески препятствовать возвращению азербайджанцев. Отметим, что упоминание населенных пунктов Азербайджанской Республики под вымышленными названиями является еще одним проявлением территориальных претензий Армении к нашей стране. Очевидно, что Армения, которая только ознакомилась с международным правом, принципом уважения территориальной целостности, еще должна продолжить просветительскую деятельность в этой сфере", - подчеркнул он.

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