МИД: Нападения армян на диппредставительства Азербайджана вызывают обеспокоенность

Нападения представителей армянских общин на здания дипломатических представительств Азербайджана в зарубежных странах вызывают серьезную озабоченность.

Нападения членов армянских общин на здания дипломатических представительств Азербайджана в зарубежных странах вызывают серьезную озабоченность.

Об этом Report сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что эти нападения, содержащие элементы вандализма и терроризма, направлены на причинение вреда дипломатам и их имуществу, в связи с чем они характеризуются как действия, влекущие уголовную ответственность.

"Решительно осуждаем преступные действия радикальных армянских группировок и ожидаем ответственного отношения к своим обязанностям со стороны структур, отвечающих за предотвращение подобных провокаций в соответствующих странах.

Азербайджанская сторона требует расследования правоохранительными органами соответствующих государств актов вандализма, совершенных армянскими радикалами, и дачи правовой оценки действиям лиц, совершивших эти преступления.

Напоминаем, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года, на государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства", - добавили в МИД Азербайджана.