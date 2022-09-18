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МИД: Нападения армян на диппредставительства Азербайджана вызывают обеспокоенность

МИД: Нападения армян на диппредставительства Азербайджана вызывают обеспокоенность Нападения представителей армянских общин на здания дипломатических представительств Азербайджана в зарубежных странах вызывают серьезную озабоченность.
Внешняя политика
18 сентября 2022 г. 19:19
МИД: Нападения армян на диппредставительства Азербайджана вызывают обеспокоенность

Нападения членов армянских общин на здания дипломатических представительств Азербайджана в зарубежных странах вызывают серьезную озабоченность.

Об этом Report сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что эти нападения, содержащие элементы вандализма и терроризма, направлены на причинение вреда дипломатам и их имуществу, в связи с чем они характеризуются как действия, влекущие уголовную ответственность.

"Решительно осуждаем преступные действия радикальных армянских группировок и ожидаем ответственного отношения к своим обязанностям со стороны структур, отвечающих за предотвращение подобных провокаций в соответствующих странах.

Азербайджанская сторона требует расследования правоохранительными органами соответствующих государств актов вандализма, совершенных армянскими радикалами, и дачи правовой оценки действиям лиц, совершивших эти преступления.

Напоминаем, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года, на государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства", - добавили в МИД Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Ermənilərin Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliklərinə hücumları narahatlıq doğurur

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