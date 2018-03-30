МИД: На министерскую конференцию Движения неприсоединения в Баку прибудут более 800 участников

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Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан верен духу и принципам Движения неприсоединения".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

Он напомнил, что в рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку состоится промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития":

"С целью подготовки к министерской конференции 3-4 апреля 2018 года состоится заседание на уровне высокопоставленных чиновников".

В конференции примут участие страны-члены движения, представители государств и международных организаций со статусом наблюдателей при движении, особо приглашенные станы и организации.

В Движении неприсоединения участвует 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при Движении неприсоединения.

В конференции министров Движения неприсоединения в Баку примет участие более 800 участников. Для освещения мероприятия аккредитацию прошли более 150 журналистов из местных и зарубежных СМИ.

В 2019 году Азербайджанская Республика примет XVIII саммит Движения неприсоединения. В 2019-2022 годы Азербайджанская Республика будет председательствовать в Движении неприсоединения.