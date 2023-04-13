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МИД: Мир должен осудить бесчеловечное обращение с азербайджанскими военными

МИД: Мир должен осудить бесчеловечное обращение с азербайджанскими военными Пытки азербайджанского солдата должны быть осуждены на международном уровне.
Внешняя политика
13 апреля 2023 г. 16:41
МИД: Мир должен осудить бесчеловечное обращение с азербайджанскими военными

Бесчеловечное обращение с азербайджанскими военными должно быть осуждено на международном уровне.

Как передает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

"Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана, пропавшие без вести несколько дней назад в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана на границе с Арменией, задержаны армянской стороной. Они были жестоко избиты и подвергнуты пыткам. Такое жестокое обращение противоречит международному гуманитарному праву, абсолютно неприемлемо и должно быть осуждено на международном уровне", - говорится в публикации.

Отметим, что ранее Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан обратилась в международные организации в связи с двумя пропавшими без вести военнослужащими азербайджанской армии. Госкомиссия и другие госструктуры продолжают расследование в связи с пропавшими без вести в приграничном с Арменией Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики по причине ограниченной видимости в результате неблагоприятных погодных условий военнослужащими ВС Азербайджана Бабировым Агшином Габиль оглу 2004 года рождения и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу 2003 года рождения.

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Версия на английском языке MFA calls on international community to condemn torture of Azerbaijani serviceman in Armenia
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