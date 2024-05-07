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Реконструкция села Гарвенд Агдамского района будет осуществлена словацкой компанией

Реконструкция села Гарвенд Агдамского района будет осуществлена словацкой компанией Одним из направлений азербайджано-словацкого сотрудничества является деятельность словацкой компании на освобожденных территориях. Реконструкция села Гарвенд Агдамского района будет осуществлена словацкой компанией.
Внешняя политика
7 мая 2024 г. 14:12
Реконструкция села Гарвенд Агдамского района будет осуществлена словацкой компанией

Одним из направлений азербайджано-словацкого сотрудничества является деятельность словацкой компании на освобожденных территориях. Реконструкция села Гарвенд Агдамского района будет осуществлена словацкой компанией.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

"Конечно, и это имеет большое символическое значение, так как показывает степень искренности наших отношений. В то же время работа, которую предстоит провести словацким специалистам на освобожденных от оккупации землях в рамках реализации концепций "умный город" и "умное село" в соответствии с самыми современными стандартами, порадует людей, которые туда вернутся", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке Slovakia to participate in reconstruction of village of Garvand in Aghdam
Версия на азербайджанском языке Slovakiya Ağdamın Qərvənd kəndinin yenidən qurulmasında iştirak edəcək

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