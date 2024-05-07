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Фицо: В некоторых международных организациях есть предвзятый подход к малым странам

Фицо: В некоторых международных организациях есть предвзятый подход к малым странам
Внешняя политика
7 мая 2024 г. 13:47
Фицо: В некоторых международных организациях есть предвзятый подход к малым странам

В некоторых международных организациях существует предвзятость и односторонний подход к малым странам.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал в совместном заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он сказал, что Европейский союз (ЕС) иногда любит поучать других.

"Я никогда не вмешиваюсь во внутреннюю и внешнюю политику какой-либо страны. К сожалению, в некоторых международных организациях существует предвзятость и односторонний подход к малым странам. Мы готовы стать мостом между Азербайджаном и ЕС. Необходимо максимально объективно осветить ситуацию в Азербайджане", - сказал словацкий премьер.

Р.Фицо отметил, что сотрудничество между двумя странами должно быть расширено: "Если есть сильный президент и сильный премьер-министр, мы можем взять на себя ряд проектов. Создание совместной производственной зоны в Азербайджане должно быть общей идеей для всех".

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Версия на английском языке PM of Slovakia: Some international institutions have biased, one-sided approach towards small countries
Версия на азербайджанском языке Slovakiyanın Baş naziri: Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında körpü olmağa hazırıq

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