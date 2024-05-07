Фицо: В некоторых международных организациях есть предвзятый подход к малым странам

В некоторых международных организациях существует предвзятость и односторонний подход к малым странам.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо сказал в совместном заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он сказал, что Европейский союз (ЕС) иногда любит поучать других.

"Я никогда не вмешиваюсь во внутреннюю и внешнюю политику какой-либо страны. К сожалению, в некоторых международных организациях существует предвзятость и односторонний подход к малым странам. Мы готовы стать мостом между Азербайджаном и ЕС. Необходимо максимально объективно осветить ситуацию в Азербайджане", - сказал словацкий премьер.

Р.Фицо отметил, что сотрудничество между двумя странами должно быть расширено: "Если есть сильный президент и сильный премьер-министр, мы можем взять на себя ряд проектов. Создание совместной производственной зоны в Азербайджане должно быть общей идеей для всех".