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Ильхам Алиев: Азербайджан использует надежные пути для транспортировки природного газа в Европу

Ильхам Алиев: Азербайджан использует надежные пути для транспортировки природного газа в Европу Азербайджан использует надежные пути для транспортировки своего природного газа в Европу.
Внешняя политика
7 мая 2024 г. 14:33
Ильхам Алиев: Азербайджан использует надежные пути для транспортировки природного газа в Европу

Азербайджан использует надежные пути для транспортировки своего природного газа в Европу.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Заявив, что поставки в Европу увеличатся с 8 млрд кубометров в 2021 году до 12 млрд кубометров в этом году, глава государства сообщил, что это составляет ровно половину от общего экспорта газа Азербайджана. "В наших планах стоит вопрос транспортировки только в Евросоюз 20 млрд кубометров газа до конца 2027 года. Думаю, мы добьемся этого", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan transports its natural gas to Europe through reliable routes
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan təbii qazını Avropa məkanına etibarlı yollarla nəql edir

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