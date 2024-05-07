О нас

Роберт Фицо: Как только представится возможность, я бы хотел посетить Карабах

Роберт Фицо: Как только представится возможность, я бы хотел посетить Карабах Как только представится возможность, я бы хотел посетить Карабах.
Внешняя политика
7 мая 2024 г. 13:59
Роберт Фицо: Как только представится возможность, я бы хотел посетить Карабах

Как только представится возможность, я бы хотел посетить Карабах.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо в ходе совместного заявления для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Он поблагодарил азербайджанского лидера за поддержку инициативы Словакии по Карабаху:

"Я хотел бы поехать туда, как только представится возможность. Надеюсь, вы также скоро совершите визит в Словакию. В то же время мы заинтересованы в сотрудничестве в области энергетики".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Robert Fico: ‘I would like to visit Karabakh as soon as possible’
Версия на азербайджанском языке Robert Fitso: İmkan olan kimi Qarabağa səfər etmək istərdim

Другие новости из категории

Пашинян: Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном до ноября
Пашинян: Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном до ноября
7 мая 2024 г. 14:44
Премьер Словакии: Готовы быть мостом между Азербайджаном и ЕС
Премьер Словакии: Готовы быть мостом между Азербайджаном и ЕС
7 мая 2024 г. 14:36
Ильхам Алиев: Азербайджан использует надежные пути для транспортировки природного газа в Европу
Ильхам Алиев: Азербайджан использует надежные пути для транспортировки природного газа в Европу
7 мая 2024 г. 14:33
Президент: Словакия и Азербайджан руководствуются политикой, основанной на уважении суверенитета и достоинстве
Президент: Словакия и Азербайджан руководствуются политикой, основанной на уважении суверенитета и достоинстве
7 мая 2024 г. 14:17
Реконструкция села Гарвенд Агдамского района будет осуществлена словацкой компанией
Реконструкция села Гарвенд Агдамского района будет осуществлена словацкой компанией
7 мая 2024 г. 14:12
Президент: Азербайджан и Словакия начали переговоры о создании производственных площадок в сфере оборонной промышленности
Президент: Азербайджан и Словакия начали переговоры о создании производственных площадок в сфере оборонной промышленности
7 мая 2024 г. 14:01
Фицо: В некоторых международных организациях есть предвзятый подход к малым странам
Фицо: В некоторых международных организациях есть предвзятый подход к малым странам
7 мая 2024 г. 13:47
Ильхам Алиев: Сегодня открывается новая страница в отношениях Словакии и Азербайджана
Ильхам Алиев: Сегодня открывается новая страница в отношениях Словакии и Азербайджана
7 мая 2024 г. 13:46
Премьер-министр Азербайджана прибыл с официальным визитом в Турцию
ФотоПремьер-министр Азербайджана прибыл с официальным визитом в Турцию
7 мая 2024 г. 13:44
Шахин Мустафаев встретился с послом Ирана в Азербайджане
Шахин Мустафаев встретился с послом Ирана в Азербайджане
7 мая 2024 г. 13:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi