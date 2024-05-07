Роберт Фицо: Как только представится возможность, я бы хотел посетить Карабах

Как только представится возможность, я бы хотел посетить Карабах.

Как только представится возможность, я бы хотел посетить Карабах.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо в ходе совместного заявления для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Он поблагодарил азербайджанского лидера за поддержку инициативы Словакии по Карабаху:

"Я хотел бы поехать туда, как только представится возможность. Надеюсь, вы также скоро совершите визит в Словакию. В то же время мы заинтересованы в сотрудничестве в области энергетики".