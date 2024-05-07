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Президент: Словакия и Азербайджан руководствуются политикой, основанной на уважении суверенитета и достоинстве

Президент: Словакия и Азербайджан руководствуются политикой, основанной на уважении суверенитета и достоинстве Сегодня Словакия и Азербайджан руководствуются политикой, основанной на уважении суверенитета и достоинстве.
Внешняя политика
7 мая 2024 г. 14:17
Президент: Словакия и Азербайджан руководствуются политикой, основанной на уважении суверенитета и достоинстве

Сегодня Словакия и Азербайджан руководствуются политикой, основанной на уважении суверенитета и достоинстве.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Поздравив Роберта Фицо с переизбранием на пост премьер-министра Словакии, глава государства отметил, что сразу после этого были предприняты конкретные шаги. "Высокопоставленные чиновники совершили ряд визитов из Словакии в Азербайджан и из Азербайджана в Словакию. И сегодня мы принимаем уважаемого гостя", - отметил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President: Slovakia and Azerbaijan are currently governed by policies based on sovereignty and dignity
Версия на азербайджанском языке Prezident: Slovakiya və Azərbaycan bu gün suverenlik və ləyaqət əsasında qurulmuş siyasətlə idarə olunur

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