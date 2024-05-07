Али Асадов ознакомился с ходом строительных работ в жилом квартале "Азербайджан" в Кахраманмараше

Али Асадов ознакомился с ходом строительных работ в жилом квартале "Азербайджан" в Кахраманмараше

Находящийся с официальным визитом в Турции премьер-министр Азербайджана Али Асадов ознакомился с ходом строительных работ в жилом квартале "Азербайджан" в Кахраманмараше.

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Находящийся с официальным визитом в Турции премьер-министр Азербайджана Али Асадов ознакомился с ходом строительных работ в жилом квартале "Азербайджан" в Кахраманмараше. Об этом Report сообщили в Кабинете министров. Председатель правления Государственного агентства жилищного строительства, являющегося исполнительным органом азербайджанской стороны, Садиг Садыгов проинформировал премьер-министра Али Асадова о ходе строительных работ. Премьер-министр дал соответствующие поручения о своевременном и качественном проведении строительных работ. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Фото PM Asadov views progress of construction work in “Azerbaijani quarter” in Türkiye’s Kahramanmaras