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Али Асадов ознакомился с ходом строительных работ в жилом квартале "Азербайджан" в Кахраманмараше

Али Асадов ознакомился с ходом строительных работ в жилом квартале "Азербайджан" в Кахраманмараше Находящийся с официальным визитом в Турции премьер-министр Азербайджана Али Асадов ознакомился с ходом строительных работ в жилом квартале "Азербайджан" в Кахраманмараше.
Внешняя политика
7 мая 2024 г. 15:16
Али Асадов ознакомился с ходом строительных работ в жилом квартале Азербайджан в Кахраманмараше

Находящийся с официальным визитом в Турции премьер-министр Азербайджана Али Асадов ознакомился с ходом строительных работ в жилом квартале "Азербайджан" в Кахраманмараше.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Председатель правления Государственного агентства жилищного строительства, являющегося исполнительным органом азербайджанской стороны, Садиг Садыгов проинформировал премьер-министра Али Асадова о ходе строительных работ.

Премьер-министр дал соответствующие поручения о своевременном и качественном проведении строительных работ.

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Версия на английском языке ФотоPM Asadov views progress of construction work in “Azerbaijani quarter” in Türkiye’s Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке ФотоƏli Əsədov Kahramanmaraşda “Azərbaycan məhəlləsi”ndə tikinti işləri ilə tanış olub

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