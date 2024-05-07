Находящийся с официальным визитом в Турции премьер-министр Азербайджана Али Асадов ознакомился с ходом строительных работ в жилом квартале "Азербайджан" в Кахраманмараше.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров.
Председатель правления Государственного агентства жилищного строительства, являющегося исполнительным органом азербайджанской стороны, Садиг Садыгов проинформировал премьер-министра Али Асадова о ходе строительных работ.
Премьер-министр дал соответствующие поручения о своевременном и качественном проведении строительных работ.