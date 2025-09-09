ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    МИД Китая: СВМДА играет уникальную роль в укреплении доверия между странами

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 10:12
    МИД Китая: СВМДА играет уникальную роль в укреплении доверия между странами

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) играет уникальную роль в укреплении сотрудничества и доверия между странами.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель департамента по делам Европы и Центральной Азии МИД Китая Ян Вэньбинь на 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА.

    По его словам, Китай всегда поддерживал деятельность СВМДА. "Сложившаяся международная обстановка весьма сложна. В этом году отмечается 80-летие создания ООН. Это само по себе подразумевает построение более справедливого порядка", - сказал дипломат.

    Ян Вэньбинь также отметил, что СВМДА должна уделять больше внимания региональной безопасности, способствовать миру и стабильности.

    "Организация может проводить полезные исследования для обеспечения безопасности в Азии. Организация играет уникальную и конструктивную роль в укреплении диалога между странами региона, повышении взаимного доверия и содействии сотрудничеству", - добавил он.

    Çin XİN rəsmisi: AQEM regional sülh və sabitliyə töhfə verməlidir
    Chinese MFA official: CICA should contribute to regional peace and stability

    Лента новостей