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МИД Казахстана: Подобные атаки нарушают основы и нормы международного права

МИД Казахстана: Подобные атаки нарушают основы и нормы международного права Министерство иностранных дел Казахстана решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, произошедшее 27 января 2023 года и повлекшее за собой гибель и ранения сотрудников дипломатического представительства.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 19:45
МИД Казахстана: Подобные атаки нарушают основы и нормы международного права

Министерство иностранных дел Казахстана решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, произошедшее 27 января 2023 года и повлекшее за собой гибель и ранения сотрудников дипломатического представительства.

Как передает Report, в заявлении МИД говорится, что Казахстан считает неприемлемым любое проявление насилия и актов агрессии в отношении дипломатических миссий и их представителей.

"Считаем, что подобные атаки нарушают основы и нормы международного права и подлежат всеобщему осуждению. Выражаем искренние соболезнования братскому народу Азербайджана, а также родным и близким погибшего гражданина Азербайджанской Республики Орхана Аскерова. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим лицам.

Уверены, что власти Исламской Республики Иран проведут тщательное расследование инцидента и примут соответствующие меры по наказанию виновных", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan XİN Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə qarşı silahlı hücumu qətiyyətlə pisləyib
Версия на английском языке Kazakhstan Foreign Ministry: Such attacks violate foundations and norms of international law

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