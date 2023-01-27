МИД Казахстана: Подобные атаки нарушают основы и нормы международного права

Министерство иностранных дел Казахстана решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, произошедшее 27 января 2023 года и повлекшее за собой гибель и ранения сотрудников дипломатического представительства.

Министерство иностранных дел Казахстана решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, произошедшее 27 января 2023 года и повлекшее за собой гибель и ранения сотрудников дипломатического представительства.

Как передает Report, в заявлении МИД говорится, что Казахстан считает неприемлемым любое проявление насилия и актов агрессии в отношении дипломатических миссий и их представителей.

"Считаем, что подобные атаки нарушают основы и нормы международного права и подлежат всеобщему осуждению. Выражаем искренние соболезнования братскому народу Азербайджана, а также родным и близким погибшего гражданина Азербайджанской Республики Орхана Аскерова. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим лицам.

Уверены, что власти Исламской Республики Иран проведут тщательное расследование инцидента и примут соответствующие меры по наказанию виновных", - говорится в заявлении.