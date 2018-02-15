МИД Казахстана: Каспийский саммит пройдет во втором полугодии

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Саммит глав прикаспийских государств состоится во второй половине этого года.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов журналистам.

"Что касается саммита прикаспийских государств, то речь идет о принятии конвенции о правовом статусе Каспийского моря, это пятисторонний документ между Казахстаном, Азербайджаном, Россией, Туркменистаном, Ираном. Мы на совещании министров иностранных дел прикаспийских государств в Москве в декабре прошлого года согласовали в предварительном порядке текст этой конвенции, сейчас речь идет о технической работе", - заявил К.Абдрахманов.

По его словам, на данный момент ожидается завершение внутригосударственных процедур от всех сторон, после чего будет определена конкретная дата проведения саммита.

"Но, скорее всего, эти процедуры займут достаточно длительное время, несколько месяцев. Поэтому, наверное, если мы говорим о саммите, надо говорить о второй половине текущего года", - указал министр.