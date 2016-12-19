МИД Израиля попросил власти Беларуси не экстрадировать Александра Лапшина в Азербайджан

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Израиля пытается не допустить экстрадиции из Беларуси в Азербайджан 40-летнего российско-израильского блогера, жителя Хайфы Александра Лапшина. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, официальные представители МИД Израиля обратились к властям Беларуси с просьбой не экстрадировать задержанного ранее в Минске А.Лапшина и разрешить им встречу с ним.

По информации израильского издания Ynet, представители внешнеполитического ведомства Израиля попросили минских коллег не отправлять А.Лапшина в Азербайджан, не обсудив предварительно ситуацию с Израилем. Кроме того, МИД через посольство в Баку пытается решить этот вопрос.

По информации Генпрокуратуры Азербайджана, А.Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными подразделениями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил оккупированные земли, в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в интернете среди стран, по которым он путешествовал, помимо Азербайджана и Армении указал Нагорный Карабах как независимое государство. Помимо этого 6 апреля и 29 июня 2016 года делал публичные призывы, направленные на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая "независимость" режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

По факту возбуждено уголовное дело по ст.ст. 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, А.Лапшин был объявлен в межгосударственный розыск.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов Беларуси, А.Лапшин был задержан. В настоящее время проводятся необходимые меры в связи с экстрадицией А.Лапшина из Беларуси в Азербайджан.