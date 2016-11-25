МИД Израиля поблагодарил Азербайджан

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Израиля выразило благодарность зарубежным странам, которые оказали помощь в тушении пожаров на севере страны.

Как передает Report, в сообщении говорится, что Азербайджан, Турция, Греция, Кипр, Хорватия, США, Франция, Италия и Россия направили своих пожарных в помощь Израилю.

24 ноября Азербайджан заявил о готовности выслать самолет в помощь Израилю в борьбе с пожарами. Стихийные бедствия начались на этой неделе сразу в нескольких районах страны. Экстренные службы борются с лесным пожаром в районе поселка Натаф около Иерусалима, а также в районе Латруна между Тель-Авивом и Иерусалимом. На севере пожары бушуют у городов Хайфа, Хадера и Зихрон-Яаков.