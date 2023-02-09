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МИД: Из зоны землетрясения в Азербайджан вывезено 395 человек, 183 уже прибыли в страну

МИД: Из зоны землетрясения в Азербайджан вывезено 395 человек, 183 уже прибыли в страну 19:42 "До сегодняшнего дня из зоны землетрясения в Турции в Азербайджан были отправлены 395 человек, 183 из них уже прибыли на родину".
Внешняя политика
9 февраля 2023 г. 20:07
МИД: Из зоны землетрясения в Азербайджан вывезено 395 человек, 183 уже прибыли в страну

На сегодняшний день из зоны землетрясения в Турции в Азербайджан были вывезены 395 человек, 183 из них уже прибыли на родину.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что продолжается процесс эвакуации граждан Азербайджанской Республики, пострадавших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в Кахраманмараше и прилегающих провинциях Турции.

8 февраля 190 граждан Азербайджана и иностранных граждан, являющихся ближайшими членами их семей, были отправлены в Азербайджан на автобусах, следующих из провинций Газиантеп, Кахраманмараш, Адана и Хатай. Со дня землетрясения до настоящего времени в Азербайджан на 9 автобусах отправлено 395 человек. Из них 183 человека уже находятся на территории Азербайджана.

Кроме того, планируется эвакуация наших граждан автобусами, которые будут отправляться из Газиантепа и Аданы, для этого принимаются соответствующие меры.

На сегодняшний день подтверждена информация о гибели 4 граждан Азербайджанской Республики – Бунятовой Наили Айдын гызы (1980 г.р.), Мамедовой (Октен) Рены Худаверди гызы (1973 г.р.), Мамедовой Севиндж Эльдар гызы (1975 г.р.) и Карлы Лейлы Вахид гызы (1976 г.р.). Карлы Лейла Вахид гызы будет похоронена семьей в Турции, по доставке тел остальных 3 человек в Азербайджан принимаются соответствующие меры.

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Версия на азербайджанском языке XİN: "Zəlzələ bölgəsindən 395 nəfər Azərbaycana yola salınıb, onlardan 183-ü ölkəyə çatıb"

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