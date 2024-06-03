13-я пленарная сессия ТюркПА пройдет в Баку

Милли Меджлис Азербайджана примет 5-6 июня 13-ю пленарную сессию Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА), посвященную теме "Зеленые горизонты для тюркского мира: роль парламентов в достижении зеленой повестки дня".

Милли Меджлис Азербайджана примет 5-6 июня 13-ю пленарную сессию Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА), посвященную теме "Зеленые горизонты для тюркского мира: роль парламентов в достижении зеленой повестки дня".

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В мероприятии примут участие делегации во главе со спикерами парламентов стран-членов ТюркПА, а также представители стран-наблюдателей ТюркПА и международных организаций.

В рамках мероприятия состоятся собрание Совета Ассамблеи, 13-е пленарное заседание ТюркПА, заседания групп женщин-парламентариев и молодых депутатов, первая встреча генеральных секретарей парламентов в рамках ТюркПА и пресс-конференция.