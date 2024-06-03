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Глава МИД Азербайджана проинформировал Луи Боно о мирных переговорах с Арменией

Глава МИД Азербайджана проинформировал Луи Боно о мирных переговорах с Арменией Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно о мирных переговорах с Арменией.
Внешняя политика
3 июня 2024 г. 15:29
Глава МИД Азербайджана проинформировал Луи Боно о мирных переговорах с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно о мирных переговорах с Арменией.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство иностранных дел.

На встрече состоялся обмен мнениями по различным аспектам повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества Азербайджан-США, а также регионального мирного процесса в постконфликтный период.

Американская сторона была подробно проинформирована о текущей ситуации в регионе, переговорах между Азербайджаном и Арменией по нормализации, а также о событиях в мирной повестке.

Луи Боно выразил мнение, что недавние процессы в регионе вселяют надежду на мирное будущее и американская сторона всегда готова поддержать и внести свой вклад в переговорный процесс.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM informs Louis Bono about peace talks with Armenia
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Lui Bononu Ermənistanla sülh danışıqları barədə məlumatlandırıb

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