Глава МИД Азербайджана проинформировал Луи Боно о мирных переговорах с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно о мирных переговорах с Арменией.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно о мирных переговорах с Арменией.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство иностранных дел.

На встрече состоялся обмен мнениями по различным аспектам повестки дня двустороннего и многостороннего сотрудничества Азербайджан-США, а также регионального мирного процесса в постконфликтный период.

Американская сторона была подробно проинформирована о текущей ситуации в регионе, переговорах между Азербайджаном и Арменией по нормализации, а также о событиях в мирной повестке.

Луи Боно выразил мнение, что недавние процессы в регионе вселяют надежду на мирное будущее и американская сторона всегда готова поддержать и внести свой вклад в переговорный процесс.