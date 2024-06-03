Али Асадов: Обеспечение продбезопасности - стратегически важный приоритет экономической политики Азербайджана

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в прошлом году вырос на 3%

3 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял участие в качестве гостя в пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза" в Минске.

Как сообщает Report, выступив на пленарной сессии, А.Асадов привлек внимание участников к важности продовольственной безопасности.

Было отмечено, что продовольственная безопасность играет критическую роль в обеспечении здоровья, благополучия и устойчивого развития общества, имеет прямое отношение к экономической и социальной стабильности страны, а также имеет стратегическое значение для национальной безопасности.

"С учетом вышеуказанных и других вызовов обеспечение продовольственной безопасности определено в качестве одного из стратегически важных приоритетов государственной экономической политики Азербайджана", - сказал премьер-министр.

Участники пленарной сессии были проинформированы о последовательных мерах, принимаемых государством для развития аграрного и продовольственного секторов экономики в целях обеспечения внутренних потребностей в отечественной продукции.

Повышенное внимание уделяется безопасности агропродукции и пищевых продуктов, а также здоровью растений и животных.

Отмечено, что в результате комплексных мер объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в прошлом году вырос на 3%. При этом рост производства продукции животноводства составил 3,2%, растениеводства – 2,7%.

"Позитивная тенденция продолжается и в текущем году. За первые 4 месяца сельскохозяйственное производство выросло на 1,6%. Производство продукции животноводства увеличилось на 1,5%, растениеводства – на 2,7%", - добавил А.Асадов.

Подчеркнуто, что благодаря мерам поддержки уровень самообеспеченности страны по ряду продуктов питания, в том числе фруктам, овощам, картофелю, яйцам, мясным и молочным продуктам превысил 80 процентов.

Премьер-министр также отметил рост ненефтегазового экспорта Азербайджана почти на 10% по итогам прошлого года.

Рассказав о комплексных мерах по поощрению производителей продовольствия, А.Асадов сказал, что им предоставляются субсидии, налоговые, таможенные и ряд других льгот.

В феврале Кабинет Министров утвердил перечень приоритетных направлений экономики, в которых будет оказана дополнительная поддержка субъектам микро, малого и среднего предпринимательства. Как одна из важных сфер экономики в перечень включено и сельское хозяйство.

Рассказав о последовательных мерах в области охраны здоровья растений и животных, А.Асадов отметил, что особое внимание уделяется совершенствованию правовой базы, применению высоких технологий и инновационных решений, наращиванию лабораторного потенциала, усилению ветеринарного и фитосанитарного контроля на границе.

Коснувшись негативного воздействия изменения климата на обеспечение продовольственной безопасности, А.Асадов проинформировал участников пленарной сессии о вкладе Азербайджана в глобальную борьбу с изменением климата. Отмечено, что проведение в текущем году COP29 в Азербайджане является неотъемлемой частью стратегии страны в этом направлении.

Была выражена готовность Азербайджана и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество с партнерами-членами ЕАЭС по всем вопросам обеспечения продовольственной безопасности.