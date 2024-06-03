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Спикер парламента Кыргызстана прибудет с официальным визитом в Азербайджан

Спикер парламента Кыргызстана прибудет с официальным визитом в Азербайджан Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев прибудет в Азербайджан с официальным визитом.
Внешняя политика
3 июня 2024 г. 16:14
Спикер парламента Кыргызстана прибудет с официальным визитом в Азербайджан

3 июня спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев прибудет в Азербайджан с официальным визитом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеша).

В рамках визита Нурланбек Шакиев встретится с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и проведет переговоры по вопросам расширения двустороннего сотрудничества.

В состав парламентской делегации также входят депутаты Саидбек Зулпуев, Чолпон Султанбекова, Нуржигит Кадырбеков, Уланбек Бакасов, Таалайбек Сарыбашов, Дастанбек Джумабеков, Кубанычбек Самаков, Мирлан Самыйкожо и руководитель Аппарата парламента Алайбек Алымбаев.

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Версия на английском языке Chairman of Kyrgyz Parliament to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan parlamentinin sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gələcək

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