Спикер парламента Кыргызстана прибудет с официальным визитом в Азербайджан

Спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев прибудет в Азербайджан с официальным визитом.

3 июня спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев прибудет в Азербайджан с официальным визитом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на парламент Кыргызстана (Жогорку Кенеша).

В рамках визита Нурланбек Шакиев встретится с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и проведет переговоры по вопросам расширения двустороннего сотрудничества.

В состав парламентской делегации также входят депутаты Саидбек Зулпуев, Чолпон Султанбекова, Нуржигит Кадырбеков, Уланбек Бакасов, Таалайбек Сарыбашов, Дастанбек Джумабеков, Кубанычбек Самаков, Мирлан Самыйкожо и руководитель Аппарата парламента Алайбек Алымбаев.