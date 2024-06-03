Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Минск

3 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов по приглашению премьер-министра Беларуси Романа Головченко прибыл с рабочим визитом в город Минск.

3 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов по приглашению премьер-министра Беларуси Романа Головченко прибыл с рабочим визитом в город Минск.

Как сообщает Report, в Национальном аэропорту "Минск" Али Асадова встретили заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко и другие официальные лица.

В ходе визита премьер-министр Азербайджана примет участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза".