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МИД: Из Украины в Азербайджан до сих пор эвакуированы 4375 человек

МИД: Из Украины в Азербайджан до сих пор эвакуированы 4375 человек Продолжается эвакуация граждан Азербайджана из Украины через территорию соседних стран. На 8 марта 2022 года в Азербайджан доставлены 4375 человек.
Внешняя политика
8 марта 2022 г. 14:26
МИД: Из Украины в Азербайджан до сих пор эвакуированы 4375 человек

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана из Украины через территорию соседних стран. На 8 марта 2022 года в Азербайджан доставлены 4375 человек.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, 2298 человек эвакуированы чартерными рейсами, а 2077 человек - наземным путем.

"Правительство Азербайджана до сегодняшнего дня организовало 12 чартерных рейсов с территории Румынии и Польши, большинство из румынского города Яссы. Эвакуация граждан продолжается как чартерными рейсами, так и автобусами через территорию соседних стран", - отметили в пресс-службе МИД.

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Версия на английском языке So far Azerbaijan evacuates 4,375 nationals from Ukraine
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ukraynadan Azərbaycana indiyədək 4375 nəfər təxliyə edilib"

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