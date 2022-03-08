МИД: Из Украины в Азербайджан до сих пор эвакуированы 4375 человек

МИД: Из Украины в Азербайджан до сих пор эвакуированы 4375 человек

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана из Украины через территорию соседних стран. На 8 марта 2022 года в Азербайджан доставлены 4375 человек.

https://static.report.az/photo/db981dfe-e391-3380-9647-818597ea8cac.jfif https://static.report.az/photo/db981dfe-e391-3380-9647-818597ea8cac.jfif

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана из Украины через территорию соседних стран. На 8 марта 2022 года в Азербайджан доставлены 4375 человек. Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, 2298 человек эвакуированы чартерными рейсами, а 2077 человек - наземным путем. "Правительство Азербайджана до сегодняшнего дня организовало 12 чартерных рейсов с территории Румынии и Польши, большинство из румынского города Яссы. Эвакуация граждан продолжается как чартерными рейсами, так и автобусами через территорию соседних стран", - отметили в пресс-службе МИД. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке So far Azerbaijan evacuates 4,375 nationals from Ukraine