МИД Грузии об установке бюста армянскому военному, участвовавшему в Карабахской войне

Тбилиси. 25 января. REPORT.AZ/ Грузинская и азербайджанская стороны обсудили вопрос, связанный с установкой бюста Михаилу Авагяну, участвовавшему в Карабахской войне.

Как сообщает грузинское бюро Report,об этом сообщили в министерстве иностранных дел Грузии.

Было отмечено, что между двумя странами не имеется необсуждаемых тем и по названной теме посредством послов был произведен обмен информацией: "Азербайджан – стратегический партнер Грузии и между странами не существует необсуждаемых тем. Это нормальная форма общения и ажиотаж вокруг темы неуместен".

Напомним, что 20 января этого года в грузинском поселке Бугашен муниципалитет Ахалкалаки установил бюст Михаилу Авагяну, участвовавшему в оккупации азербайджанских земель. В связи с этим посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов провел встречи в МИД Грузии и выразил протест против открытия бюста. В то же время посол Грузии Азербайджане Зураб Патарадзе был вызван в министерство иностранных дел, где прозвучало требование принять неотложные меры по устранению этого случая, который не отвечает духу имеющихся между нашими странами двусторонних стратегических партнерских отношений.