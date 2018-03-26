МИД: Граждан Азербайджана среди погибших и раненых при пожаре в ТЦ в России нет - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Согласно предварительной информации, предоставленной посольству Азербайджана в России МЧС РФ по Кемеровской области, среди погибших и раненых при пожаре в торговом центре граждан Азербайджана не было. Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

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Выясняется наличие граждан Азербайджана среди погибших и раненых при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово. Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Посольство Азербайджанской Республики в Российской Федерации и Центр по урегулированию кризисов в МЧС находятся в контакте с соответствующими органами Российской Федерации. СМИ будут оповещены в случае, если появится дополнительная информация", - заявил Х. Гаджиев.

Напомним, число погибших в результате сильного пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово достигло 53, более 43 человек были госпитализированы , а 27 числятся пропавшими без вести.