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МИД Франции объявил двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата

МИД Франции объявил двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата Два сотрудника посольства Азербайджана в Париже объявлены персонами нон грата в ответ на аналогичный шаг в отношении французских дипломатов со стороны Баку.
Внешняя политика
27 декабря 2023 г. 21:45
МИД Франции объявил двух азербайджанских дипломатов персонами нон грата

Два сотрудника посольства Азербайджана в Париже объявлены персонами нон грата в ответ на аналогичный шаг в отношении французских дипломатов со стороны Баку.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Франции в соцсети Х (ранее Twitter).

"Франция принимает к сведению решение Азербайджана объявить персонами нон грата двух сотрудников из числа дипломатического персонала посольства Франции в Азербайджане. Она категорически отрицает утверждения, за счет которых Азербайджан обосновал свое решение. В качестве ответной меры Франция объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Азербайджана во Франции", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате успешной операции спецслужб Азербайджана раскрыта широкая резидентура агентов спецслужб Франции. Посол этой страны в Азербайджане Анн Буйон 26 декабря была вызвана в Министерство иностранных дел. Дипломату сообщили, что два сотрудника французского посольства объявлены правительством Азербайджана персонами нон-грата в связи с их деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу и противоречащей Венской конвенции 1961 года "О дипломатических сношениях".

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Версия на азербайджанском языке Fransa XİN azərbaycanlı diplomatları “persona non-grata” elan edib

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