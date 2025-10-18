МИД Эстонии: Ценим дружеские отношения с Азербайджаном

Эстония рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице эстонского внешнеполитического ведомства в соцсети X.

"Эстония сердечно поздравляет народ Азербайджана с Днем восстановления независимости. Мы ценим наши дружеские отношения и надеемся на дальнейшее сотрудничество", - говорится в сообщении.