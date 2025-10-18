МИД Эстонии: Ценим дружеские отношения с Азербайджаном
- 18 октября, 2025
- 17:12
Эстония рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества с Азербайджаном.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице эстонского внешнеполитического ведомства в соцсети X.
"Эстония сердечно поздравляет народ Азербайджана с Днем восстановления независимости. Мы ценим наши дружеские отношения и надеемся на дальнейшее сотрудничество", - говорится в сообщении.
Estonia 🇪🇪 warmly congratulates the people of Azerbaijan 🇦🇿 on the occasion of Restoration of Independence Day.— Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) October 18, 2025
We value our friendly relations and look forward to continued cooperation. pic.twitter.com/SgVTp3NJh7
