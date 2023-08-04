МИД: Деятельность Азербайджана всегда основывалась на международном праве

Деятельность Азербайджана всегда основывалась на международном праве, в том числе на Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте.

Деятельность Азербайджана всегда основывалась на международном праве, в том числе на Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

"За 28 лет Армения отказывалась от переговоров, отвергала все мирные предложения, утверждая, что "Карабах - это Армения", также угрожала Азербайджану "новой войной за новые территории",- написал он.

Гаджизаде добавил, что 44-дневная Отечественная война 2020 года была войной освободительной, вызванной оккупацией Арменией азербайджанских земель и массовыми этническими чистками.