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МИД: Деятельность Азербайджана всегда основывалась на международном праве

МИД: Деятельность Азербайджана всегда основывалась на международном праве Деятельность Азербайджана всегда основывалась на международном праве, в том числе на Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте.
Внешняя политика
4 августа 2023 г. 11:13
МИД: Деятельность Азербайджана всегда основывалась на международном праве

Деятельность Азербайджана всегда основывалась на международном праве, в том числе на Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде написал в Twitter.

"За 28 лет Армения отказывалась от переговоров, отвергала все мирные предложения, утверждая, что "Карабах - это Армения", также угрожала Азербайджану "новой войной за новые территории",- написал он.

Гаджизаде добавил, что 44-дневная Отечественная война 2020 года была войной освободительной, вызванной оккупацией Арменией азербайджанских земель и массовыми этническими чистками.

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Версия на английском языке MFA: Azerbaijan’s actions are always based on international law, including UN Charter, Helsinki Final Act
Версия на азербайджанском языке XİN: “Azərbaycanın fəaliyyəti beynəlxalq qanunlara və BMT Nizamnaməsinə əsaslanır”

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