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МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении

МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении "Деструктивные действия и заявления не служат восстановлению мира в регионе, а в первую очередь они направлены против Армении".
Внешняя политика
21 января 2023 г. 20:09
МИД: Деструктивные действия и заявления направлены против Армении

"Деструктивные действия и заявления не служат восстановлению мира в регионе, а в первую очередь они направлены против Армении".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник управления пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде, комментируя мнение, высказанное министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в интервью информационному агентству "Арменпресс".

"Обвинения министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в адрес Азербайджана в ходе интервью совершенно необоснованны и неприемлемы", - отметил А.Гаджизаде.

По его словам, тот факт, что министр иностранных дел Армении в ходе интервью произнес такие фразы, как "власть Нагорного Карабаха", свидетельствует о том, что эта страна до сих пор не отказалась от своих территориальных претензий к Азербайджану.

В то же время вмешательство в работу Лачынской дороги, является показателем того, что Армения еще не забыла проводимую в течение 30 лет оккупационную политику. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что Карабах признан всем миром территорией Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке XİN: "Destruktiv fəaliyyət və bəyanatlar Ermənistanın əleyhinədir"

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