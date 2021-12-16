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МИД: Декларация ЕС отражает важные для Азербайджана вопросы

МИД: Декларация ЕС отражает важные для Азербайджана вопросы "В декларации отражен ряд важных для Азербайджана вопросов, включая поддержку ЕС территориальной целостности всех стран-партнеров, включая Азербайджан, в пределах его международно признанных границ. Завершение проекта Южного газового коридора приветствует
Внешняя политика
16 декабря 2021 г. 21:55
МИД: Декларация ЕС отражает важные для Азербайджана вопросы

"В декларации отражен ряд важных для Азербайджана вопросов, включая поддержку ЕС территориальной целостности всех стран-партнеров, включая Азербайджан, в пределах его международно признанных границ. Завершение проекта Южного газового коридора приветствуется с точки зрения его вклада".

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом заявила руководитель пресс-службы ведомства Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос СМИ об оговорках Азербайджана, указанных в Совместной декларации саммита Восточного партнерства.

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