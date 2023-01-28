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МИД Чехии решительно осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

МИД Чехии решительно осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране МИД Чехии осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 07:45
МИД Чехии решительно осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране

МИД Чехии осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Twitter-аккаунт министерства.

"Министерство иностранных дел Чехии решительно осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране. Любые нападения на дипломатические представительства недопустимы. Мы выражаем соболезнования семье погибшего и желаем выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался через пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.

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