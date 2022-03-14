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МИД: Более 7500 граждан Азербайджана эвакуированы из Украины на родину

МИД: Более 7500 граждан Азербайджана эвакуированы из Украины на родину Продолжается эвакуация граждан Азербайджана из Украины через территорию соседних стран.
Внешняя политика
14 марта 2022 г. 20:37
МИД: Более 7500 граждан Азербайджана эвакуированы из Украины на родину

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана из Украины через территорию соседних стран.

Как сообщили Report в МИД, до 14 марта в Азербайджан были эвакуированы более 7 500 человек. Около 3 000 из них были эвакуированы чартерными рейсами, а более 4 500 человек - наземным путем.

"Для эвакуации наших граждан правительством Азербайджана до сих пор организовано 15 чартерных рейсов из румынских городов Яссы и Бухарест, из польского города Катовице. Предпочтение было отдано эвакуации женщин, детей, пожилых людей, больных и других лиц из уязвимых групп", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке XİN: "Bu günədək Ukraynadan Azərbaycana 7500-dən çox insan təxliyə olunub"

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