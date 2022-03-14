МИД: Более 7500 граждан Азербайджана эвакуированы из Украины на родину

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана из Украины через территорию соседних стран.

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана из Украины через территорию соседних стран.

Как сообщили Report в МИД, до 14 марта в Азербайджан были эвакуированы более 7 500 человек. Около 3 000 из них были эвакуированы чартерными рейсами, а более 4 500 человек - наземным путем.

"Для эвакуации наших граждан правительством Азербайджана до сих пор организовано 15 чартерных рейсов из румынских городов Яссы и Бухарест, из польского города Катовице. Предпочтение было отдано эвакуации женщин, детей, пожилых людей, больных и других лиц из уязвимых групп", - отмечается в сообщении.