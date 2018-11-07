МИД Бельгии: Нагорный Карабах является территорией Азербайджана

Париж. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Депутат Жан-Жак Флау (Jean-Jacques Flahaux), совершивший визит в Нагорный Карабах, хоть и является членом парламента Бельгии, однако он не представляет государство".

Об этом в ответ на запрос западноевропейского бюро Report сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Бельгии.

В МИД отметили, что для государства Бельгии Нагорный Карабах является территорией Азербайджанской Республики:

"Эта территория, в одностороннем порядке объявившая свою независимость после объявления режима прекращения огня в 1994 году, не была признана международной общественностью. С того периода Бельгия поддерживает усилия Минской группы для разрешения конфликта мирным путем на основе согласия обеих сторон".

Напомним, что 30 октября этого года член Федерального парламента Бельгии, председатель партии "Реформаторское движение" по международным связям Жан-Жак Флау и его заместитель Джули Сзмай совершили незаконный визит на оккупированные Арменией территории Азербайджана.