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МИД Азербайджана ответило на заявление комиссара Совета Европы по правам человека

МИД Азербайджана прокомментировало заявление комиссара Совета Европы

"В молодой демократической стране - Азербайджане обеспечиваются все права и свободы человека, включая право на свободу собрания".

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление комиссара Совета Европы по правам человека. 

"Хочу подчеркнуть, что право группы людей на свободу собрания не может быть обеспечено за счет нарушения прав другой группы людей. Комиссар Совета Европы по правам человека должен знать это лучше всех. ИВ города Баку было рассмотрено обращение группы лиц о проведении митинга 19 октября, и, согласно статье 9 закона "О свободе собрания", с учетом запрета на проведение собраний на охраняемых территориях метрополитена, для проведения митинга в городе Баку выделили другую территорию. Лица, обратившиеся для проведения митинга, пытались пройти на центральные улицы, чтобы создать противостояние. Полиция вела себя культурно и никто серьезно не пострадал. Большинству участников акции было сделано официальное предупреждение, после чего их отпустили. Дело в отношении остальных лиц будет рассмотрено и принято решение в соответствующем порядке". 

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