МИД Азербайджана посоветовал Пашиняну ознакомиться с принципами международного права

Пресс-служба МИД Азербайджана, прокомментировала слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна сказанные последним журналистам в Страсбурге.

Пашинян тогда сказал следующее: "Наше предложение Азербайджану - отказаться от применения силы в Карабахском вопросе, угрозы применения силы и воинственной риторики"

В этой связи внешнеполитическое ведомство Азербайджана посоветовало армянскому премьеру ознакомиться с Хельсинкским Заключительным актом ОБСЕ от 1975 года.

В МИД подчеркнули, что в связи со стоящим на втором месте среди 10 известных принципов Хельсинкского Заключительного акта принципом "неприменения силы и отказа от угрозы применения силы" отмечается следующее: "Государства во взаимных отношениях, а также в целом в их международных отношениях будут воздерживаться от применения силы или угрозы силы как против территориальной целостности, или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями ООН и с настоящей Декларацией".

В ведомстве отметили, что все международное сообщество признает территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ.

"В четвертой резолюции СБ ООН от 1993 года подчеркивается, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и выдвинуто требование о немедленном, полном и безоговорочном выводе захватнических армянских сил со всех оккупированных территорий Азербайджана. Призываем премьер-министра Армении, предлагающего отказаться от применения силы, принять неотложные шаги, в соответствии с требованиями международного сообщества, по выводу вооруженных сил своей страны с оккупированных территорий Азербайджана в целях обеспечения устойчивого мира, безопасности и благополучия в регионе", - говорится в комментарии МИД."