Баку обвинил Москву в искажении фактов по страховым выплатам в связи с крушением сбитого Россией самолета AZAL

В МИД Азербайджана назвали намеренным искажением фактов заявление российского внешнеполитического ведомства касательно страховых возмещений после крушения самолета авиакомпании AZAL в декабре прошлого года.

Как сообщает Report, в своем комментарии пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде отметил, что подобные заявления не только вызывают недоумение у азербайджанской стороны, но и воспринимаются как намеренное искажение фактов, с целью ввести общественность в заблуждение.

Айхан Гаджизаде подчеркнул принципиальную разницу между двумя вопросами: страховыми выплатами российской страховой компании авиакомпании AZAL и пассажирам с одной стороны, и требованием Азербайджана о государственной компенсации от правительства России в связи со сбитием самолета - с другой.

"Процесс страховых выплат российской авиакомпанией продолжается уже шесть месяцев. Эти выплаты осуществляются исключительно в рамках страхового договора с AZAL", - отметил Гаджизаде.

"Обычно страхование самолетов осуществляется через соответствующие международные страховые компании. Однако, учитывая, что на территории России в настоящее время не действует ни одна международная страховая компания, страхование самолета AZAL было осуществлено через российскую компанию", - добавил пресс-секретарь.

В этой связи азербайджанская сторона считает некорректными попытки российского МИДа отождествлять текущие страховые выплаты с компенсацией, которую Азербайджан требует от российского правительства.

Кроме того, в заявлении МИД Азербайджана опровергается позиция пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, представившей арест 13 российских граждан в Азербайджане в июле этого года как основную причину ухудшения двусторонних отношений. Российская сторона также выдвинула освобождение этих лиц в качестве условия для нормализации отношений.

"Известно, что напряженность в азербайджано-российских отношениях вызвана именно крушением самолета AZAL в результате его сбития и последующим поведением российских официальных лиц", - подчеркивается в комментарии.

Гаджизаде также указал на дополнительные факторы, усугубившие напряженность: преследование азербайджанцев в России по этническому признаку, случаи избиения и убийства азербайджанцев в Екатеринбурге, а также деятельность различных государственных структур России, направленная против интересов Азербайджана.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также 5 членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным.