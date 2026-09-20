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    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    МИД Азербайджана выступил с заявлением ко Дню государственного суверенитета

    Внешняя политика
    • 20 сентября, 2026
    • 08:01
    МИД Азербайджана выступил с заявлением ко Дню государственного суверенитета

    Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с заявлением по случаю Дня государственного суверенитета.

    Как сообщает Report, в заявлении отмечается, что 20 сентября золотыми буквами вписано в многовековую летопись азербайджанской государственности.

    "19–20 сентября 2023 года в Карабахском регионе Азербайджана были проведены локальные антитеррористические мероприятия с целью разоружения остатков вооруженных сил Армении и их вывода с территории нашей страны. Таким образом, в результате мероприятий, завершившихся менее чем за 24 часа, был обеспечен государственный суверенитет над нашими территориями.

    В достижении этой исторической победы решающую роль сыграли высокая профессиональная подготовка, доблесть и героизм Вооруженных сил Азербайджана под руководством и при наличии твердой политической воли Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что во время антитеррористических мероприятий азербайджанская сторона уделяла особое внимание безопасности гражданского населения. Целями являлись не гражданские лица или гражданская инфраструктура, а исключительно легитимные военные объекты и инфраструктура незаконных вооруженных формирований.

    Восстановление государственного суверенитета Азербайджана создало новую политическую реальность в регионе, открыв новые возможности для нормализации азербайджано-армянских отношений и установления устойчивого мира. Азербайджан, демонстрируя приверженность мирной повестке, последовательно и целенаправленно предпринимает шаги в направлении нормализации отношений.

    Историческая встреча с участием лидеров Азербайджана, США и Армении, состоявшаяся 8 августа 2025 года в Вашингтоне, стала важным этапом мирного процесса и нормализации отношений.

    Сегодня договоренности, достигнутые в ходе встреч лидеров Азербайджана и Армении, имеют важное значение не только для обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе, но и для реализации его экономического потенциала.

    Восстановление экономических и торговых связей в регионе и реализация мер по укреплению доверия в этом направлении, а также содействие региональной интеграции международных транспортных и логистических маршрутов создадут новые экономические дивиденды и возможности для сотрудничества не только для Азербайджана и Армении, но и для всех заинтересованных сторон.

    С учетом исторической возможности для установления мира важное значение имеет решение вопросов, необходимых для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и полной нормализации отношений.

    Сегодня Азербайджан проводит масштабную работу по восстановлению освобожденных территорий, обеспечению возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные края и устойчивому развитию этих территорий. Одновременно ликвидация минной угрозы и установление судеб пропавших без вести лиц входят в число основных приоритетов нашей страны.

    День государственного суверенитета является символом приверженности азербайджанского народа своей государственности, национальной воле и территориальной целостности. Этот знаменательный день является важным поводом для выражения глубокого уважения к светлой памяти наших шехидов, сохранения исторической Победы, достигнутой ценой их жизни, и передачи ее значения будущим поколениям.

    Государственный суверенитет Азербайджанской Республики вечен, неделим и неприкосновен.

    С Днем государственного суверенитета, Азербайджан!

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) День государственного суверенитета
    Azərbaycan XİN: Dövlət suverenliyinin bərpası regionda yeni siyasi reallıq yaradıb

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