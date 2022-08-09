МИД Азербайджана выразил солидарность с Кубой в связи с пожаром на нефтяном предприятии
МИД Азербайджана выразил солидарность с Кубой в связи с пожаром на нефтяном предприятииМИД Азербайджана выразил солидарность с правительством и народом Кубы в связи с пожаром на нефтяном предприятии в городе Матанзас.
МИД Азербайджана выразил солидарность с правительством и народом Кубы в связи с пожаром на нефтяном предприятии в городе Матанзас.
Как сообщает Report, об этом МИД опубликовал пост в социальной сети Twitter.
«Мы выражаем солидарность с правительством и народом Кубы в связи с пожаром, в результате которого пропали без вести 17 пожарных и есть многочисленные раненые на нефтеперерабатывающем заводе в Матанзасе, Куба», - говорится в публикации.
We express our solidarity w/ Government & People of #Cuba on the fire at oil facility in #Matanzas city, which left 17 firefighters missing & many injured.