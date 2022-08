МИД Азербайджана выразил солидарность с Кубой в связи с пожаром на нефтяном предприятии

МИД Азербайджана выразил солидарность с правительством и народом Кубы в связи с пожаром на нефтяном предприятии в городе Матанзас.

Как сообщает Report, об этом МИД опубликовал пост в социальной сети Twitter.

«Мы выражаем солидарность с правительством и народом Кубы в связи с пожаром, в результате которого пропали без вести 17 пожарных и есть многочисленные раненые на нефтеперерабатывающем заводе в Матанзасе, Куба», - говорится в публикации.