Azərbaycan XİN Kuba hökuməti və xalqı ilə həmrəy olduğunu bəyan edib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Kubada neft müəssisəsində baş vermiş yanğınla əlaqədar Kuba hökuməti və xalqı ilə həmrəy olduğunu bəyan edib.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə nazirliyin tvitter səhifəsində paylaşım edilib.

"Kubanın Matanzas şəhərində neft müəsssəsində 17 yanğınsöndürənin itkin düşməsi və bir çoxunun yaralanması ilə nəticələnən yanğınla əlaqədar Kuba hökuməti və xalqı ilə həmrəylik ifadə edirik”, - deyə paylaşımda qeyd edilib.