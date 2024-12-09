Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции

Азербайджан выразил соболезнования Турции в связи с гибелью шести военнослужащих в результате крушения вертолета UH-1 во время тренировочного полета в провинции Испарта.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования Турции в связи с гибелью шести военнослужащих в результате крушения вертолета UH-1 во время тренировочного полета в провинции Испарта.

Как передает Report, об этом говорится на странице министра в соцсети "Х".

"С глубокой печалью восприняли известие о крушении военного вертолета в Испарте, Турция. Выражаем соболезнования семьям погибших, да упокоит Аллах их души", - говорится в сообщении.

МИД Азербайджана также выразил соболезнования турецкой стороне. "Глубоко потрясены и опечалены известием о гибели военнослужащих в результате крушения вертолета в братской Турции. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших, а также дружественной и братской Турции", - говорится в сообщении ведомства.