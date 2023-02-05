МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования турецкой стороне в связи с многочисленными жертвами в результате ДТП.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в Twitter.
"Мы были опечалены известием о том, что 8 человек погибли и 35 получили ранения в результате аварии пассажирского автобуса, следовавшего из провинции Диярбакыр в Бодрум в братской Турции. Желаем от всевышнего упокоения душ умерших, а раненым - скорейшего исцеления. Азербайджан всегда рядом с братской Турцией", - говорится в сообщении.
Qardaş #Türkiyə|nin Diyarbəkir vilayətindən Bodruma gedən sərnişin avtobusunun qəzasında 8 nəfərin həlak olması, 35 nəfərin yaralanması xəbəri bizi kədərləndirdi. Allahdan həlak olanlara rəhmət, yaralananlara şəfa diləyirik.