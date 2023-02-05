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МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования турецкой стороне в связи с многочисленными жертвами в результате ДТП.
Внешняя политика
5 февраля 2023 г. 17:54
МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования турецкой стороне в связи с многочисленными жертвами в результате ДТП.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Мы были опечалены известием о том, что 8 человек погибли и 35 получили ранения в результате аварии пассажирского автобуса, следовавшего из провинции Диярбакыр в Бодрум в братской Турции. Желаем от всевышнего упокоения душ умерших, а раненым - скорейшего исцеления. Азербайджан всегда рядом с братской Турцией", - говорится в сообщении.

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