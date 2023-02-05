МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования турецкой стороне в связи с многочисленными жертвами в результате ДТП.

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана выразило соболезнования турецкой стороне в связи с многочисленными жертвами в результате ДТП.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Мы были опечалены известием о том, что 8 человек погибли и 35 получили ранения в результате аварии пассажирского автобуса, следовавшего из провинции Диярбакыр в Бодрум в братской Турции. Желаем от всевышнего упокоения душ умерших, а раненым - скорейшего исцеления. Азербайджан всегда рядом с братской Турцией", - говорится в сообщении.