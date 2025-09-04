МИД Азербайджана выразил соболезнования Судану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с оползнем в Судане.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице министерства в социальной сети "X".

"Мы глубоко опечалены трагической гибелью людей в результате инцидента. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и разделяем скорбь братского суданского народа. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и надеемся, что суданский народ преодолеет последствия этой трагедии", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Судане 1 сентября 2025 года произошла одна из самых тяжелых природных катастроф последних десятилетий. В горах Джебель Марра, в западном Дарфуре, массивный оползень полностью уничтожил деревню Тарасин. По предварительным данным, погибло более тысячи человек, найден только один выживший.