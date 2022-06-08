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МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану

МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с крушением поезда в Иране.
Внешняя политика
8 июня 2022 г. 12:18
МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с крушением поезда в Иране.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Мы глубоко опечалены известием о крушении поезда в Иране. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших в результате аварии, а также всему иранскому народу и желаем скорейшего выздоровления раненым",- говорится в сообщении.

На северо-востоке Ирана поезд сошел с рельсов, в результате железнодорожной аварии погибли 17 человек, около 50 получили ранения.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Foreign Ministry expresses condolences to Iran
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN İrana başsağlığı verib

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