МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с крушением поезда в Иране.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с крушением поезда в Иране.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Мы глубоко опечалены известием о крушении поезда в Иране. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших в результате аварии, а также всему иранскому народу и желаем скорейшего выздоровления раненым",- говорится в сообщении.

На северо-востоке Ирана поезд сошел с рельсов, в результате железнодорожной аварии погибли 17 человек, около 50 получили ранения.