МИД Азербайджана выразил соболезнования Эфиопии

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Эфиопии.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице ведомства в социальной сети X.

"Мы глубоко опечалены известием о гибели людей и многочисленных пострадавших в результате разрушительных оползней и наводнений в Эфиопии. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, правительству и народу Эфиопии. Желаем раненым скорейшего выздоровления", - говорится в публикации.