МИД Азербайджана выразил соболезнования Эфиопии
- 14 марта, 2026
- 10:47
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Эфиопии.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице ведомства в социальной сети X.
"Мы глубоко опечалены известием о гибели людей и многочисленных пострадавших в результате разрушительных оползней и наводнений в Эфиопии. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, правительству и народу Эфиопии. Желаем раненым скорейшего выздоровления", - говорится в публикации.
Последние новости
11:07
WUF13 создаст платформу для изучения международных практик в решении жилищных проблемИнфраструктура
11:03
В ОАЭ задержаны 10 иностранцев за фейковые видео в соцсетяхДругие страны
10:58
Фото
БИГ представила доклад о преследованиях сикхской общины и других этнических группВнешняя политика
10:47
МИД Азербайджана выразил соболезнования ЭфиопииВнешняя политика
10:47
Эрфан Али: WUF13 станет платформой для демонстрации возможностей городского управленияВнешняя политика
10:45
В Амстердаме в еврейской школе произошел взрывДругие страны
10:40
Мария Фернанда Эспиноса: Итоги WUF13 повлияют на обзор Новой городской повесткиИнфраструктура
10:23
В Багдаде в результате авиаудара погиб один человекДругие страны
10:12
Фото