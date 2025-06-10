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МИД Азербайджана выразил соболезнования Австрии

МИД Азербайджана выразил соболезнования Австрии 16^00 МИД Азербайджана выразил соболезнования Австрии.
Внешняя политика
10 июня 2025 г. 16:10
МИД Азербайджана выразил соболезнования Австрии

МИД Азербайджана выразил соболезнования Австрии.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации ведомства в социальной сети "Х".

"Мы опечалены инцидентом, который произошел в средней школе в Граце, и унес жизни учеников и учителей. Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, а также правительству и народу Австрии. Желаем скорейшего и полного выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации.

Как сообщалось, сегодня в одной из школ австрийского города Граце (юго-восток Австрии) произошла стрельба. В результате стрельбы погибли 11 человек, получили ранения около 30 человек.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Ministry of Foreign Affairs expresses condolences to Austria
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Avstriyaya başsağlığı verib

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