МИД : Поездка президента Польши в приграничные районы с миссией ЕС в Армении - недружественный шаг

17:06

Визит президента Польши Анджея Дуды в приграничный район Армении и Азербайджана в сопровождении членов Миссии ЕС в Армении (EUMA) является очередной демонстрацией антиазербайджанской политики различных стран-членов ЕС и европейских институтов.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети "X".

"Мы глубоко сожалеем, что президент страны, официально являющейся "стратегическим партнером" Азербайджана, принял участие в неприемлемом дипломатическом "бинокольном шоу", ведущем к обострению отношений между Азербайджаном и Польшей", - отмечает МИД.



Ведомство подчеркивает, что несмотря на многочисленные обращения азербайджанских официальных лиц к Администрации президента и МИД Польши, польская сторона не воздержалась от этого провокационного шага.



"Азербайджан оставляет за собой право принять соответствующие дипломатические меры в ответ на это недружественное действие", - добавил МИД.