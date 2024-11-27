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МИД : Поездка президента Польши в приграничные районы с миссией ЕС в Армении - недружественный шаг

МИД : Поездка президента Польши в приграничные районы с миссией ЕС в Армении - недружественный шаг 17:06
Внешняя политика
27 ноября 2024 г. 17:17
МИД : Поездка президента Польши в приграничные районы с миссией ЕС в Армении - недружественный шаг

Визит президента Польши Анджея Дуды в приграничный район Армении и Азербайджана в сопровождении членов Миссии ЕС в Армении (EUMA) является очередной демонстрацией антиазербайджанской политики различных стран-членов ЕС и европейских институтов.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети "X".

"Мы глубоко сожалеем, что президент страны, официально являющейся "стратегическим партнером" Азербайджана, принял участие в неприемлемом дипломатическом "бинокольном шоу", ведущем к обострению отношений между Азербайджаном и Польшей", - отмечает МИД.

Ведомство подчеркивает, что несмотря на многочисленные обращения азербайджанских официальных лиц к Администрации президента и МИД Польши, польская сторона не воздержалась от этого провокационного шага.

"Азербайджан оставляет за собой право принять соответствующие дипломатические меры в ответ на это недружественное действие", - добавил МИД.

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Версия на английском языке Baku slams Andrzej Duda’s visit to Armenia-Azerbaijan border area as demonstration of anti-Azerbaijani policy
Версия на азербайджанском языке XİN: Polşa Prezidentinin Aİ-nin Ermənistandakı missiyası ilə birlikdə sərhəd bölgəsinə səfəri anti-Azərbaycan siyasətin nümayişidir

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