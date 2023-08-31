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МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции Сегодня посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в МИД.
Внешняя политика
31 августа 2023 г. 10:57
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции

31 августа посол Франции в Азербайджане Анн Буайон была вызвана в Министерство иностранных дел (МИД).

Об этом Report сообщили в МИД.

Послу Франции была вручена нота протеста в связи с отправкой транспортных средств под видом “гуманитарного груза” в направлении пограничного пункта пропуска "Лачын" в сопровождении руководящих лиц нескольких французских городов, включая мэра Парижа Анн Идальго, и озвученными этими лицами провокационными заявлениями против Азербайджана.

Было подчеркнуто, что подобные шаги французской стороны являются не только прямым вмешательством во внутренние дела Азербайджана, но и посягательством на суверенитет и территориальную целостность нашей страны, защищенные международным правом.

Было отмечено, что подобные провокационные действия, являющиеся орудием кампании лжи и манипуляций со стороны Армении, представляют собой очередной пример шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе и поощрение Армении к сохранению реваншистской позиции, которая усилилась в последние дни.

Азербайджанская сторона расценила как провокационный акт попытку отправки товаров на международно признанную территорию Азербайджана под любым предлогом, без согласования с Азербайджаном и вопреки воле азербайджанской стороны, что явно противоречит международно-правовым рамкам отправки международной гуманитарной помощи. В связи с этим до сведения французской стороны был доведен решительный протест.

От французской стороны было потребовано положить конец шагам, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и ставящим под угрозу хрупкий процесс нормализации, продвигаемый активными усилиями международных акторов в регионе.

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Версия на английском языке French ambassador summoned to Azerbaijani MFA, official Baku sends note to Paris
Версия на азербайджанском языке Fransanın Azərbaycandakı səfiri XİN-ə çağırılıb, rəsmi Bakı Parisə nota verib

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