МИД Азербайджана: Вопрос Восточного Иерусалима должен быть в центре внимания международного сообщества - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан продолжит поддерживать усилия ООН и ОИС для урегулирования спора между Палестиной и Израилем. Как сообщает Report, об этом заявил посол по особым поручениям МИД Азербайджана Шахин Абдуллаев на открывшейся в Баку международной конференции по вопросу Иерусалима.

"Вопрос Восточного Иерусалима должен быть в центре внимания международного сообщества, для того чтобы был восстановлен мир на Ближнем востоке", - заявил Ш. Абдуллаев.

Он отметил важность урегулирования вопроса статуса Восточного Иерусалима, а также вопрос вопрос в связи с Харам- аль- Шариф (Храмовая гора).

Посол по особым поручениям заявил, что у Азербайджана сложились хорошие отношения и с Израилем, и с Палестиной: "У нас хорошие отношения с Израилем, это не мешает нам поддерживать Государство Палестины, потому что ее территория оккупирована. Азербайджан всячески пытается помочь в разрешении этого конфликта и всегда открыто заявляет позицию по этому вопросу".



Ш.Абдуллаев напомнил, что Азербайджан - страна, которая также страдает от оккупации.

"Достижение урегулирования вопроса на основе принципа два государства для двух народов является единственным приемлемым решением для того, чтобы были восстановлены права палестинцев", - заявил помощника генсека ООН по политическим вопросам Мирослав Йенча. Нынешнее нахождение в тупике переговорного процесса и расширение строительства поселений Израиля на палестинских территориях еще больше увеличивает пропасть между двумя сторонами, - отметил он.

"Кроме того, палестинцы все еще вынуждены рассчитывать на гуманитарную помощь. ООН продолжит прилагать усилия для урегулирования конфликта. Только действуя сообща, мы сможем сделать шаг вперед для решения существующего конфликта", - заявил М. Йенча.