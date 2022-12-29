О нас

МИД Азербайджана: В этом году сотрудничество с Грузией развивалось на стабильной основе

МИД Азербайджана: В этом году сотрудничество с Грузией развивалось на стабильной основе Повестка сотрудничества между Азербайджаном и Грузией достаточно обширна и развивается на стабильной основе.
Внешняя политика
29 декабря 2022 г. 18:55
МИД Азербайджана: В этом году сотрудничество с Грузией развивалось на стабильной основе

Повестка сотрудничества между Азербайджаном и Грузией достаточно обширна и развивается на стабильной основе.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, посвященном итогам 2022 года.

В заявлении отмечается, что между двумя странами осуществлялись визиты на высшем уровне и продолжилось отраслевое сотрудничество между соответствующими государственными структурами.

"29 сентября 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили совершил рабочий визит в Азербайджан. 24 октября 2022 года президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил рабочий визит в Грузию. 15 декабря в Тбилиси состоялось 9-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией под председательством премьер-министров Али Асадова и Ираклия Гарибашвили", - говорится в сообщении по итогам года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке MFA: Cooperation with Georgia developed on a stable basis this year 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Bu il Gürcüstanla əməkdaşlıq sabit əsasda inkişaf edib"

Другие новости из категории

Официальный Баку: Союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией продолжались
Официальный Баку: Союзнические отношения между Азербайджаном и Турцией продолжались
29 декабря 2022 г. 19:16
МИД: Азербайджан и ЕС продолжили сотрудничество, основанное на взаимных интересах
МИД: Азербайджан и ЕС продолжили сотрудничество, основанное на взаимных интересах
29 декабря 2022 г. 19:05
МИД: Отношения с соседями оставались приоритетом для Азербайджана и в этом году
МИД: Отношения с соседями оставались приоритетом для Азербайджана и в этом году
29 декабря 2022 г. 18:45
МИД РФ: Подписание декларации вывело отношения Азербайджана и России на новый уровень
МИД РФ: Подписание декларации вывело отношения Азербайджана и России на новый уровень
29 декабря 2022 г. 14:31
НПО распространили заявление в связи с публикацией Верховного комиссара ООН об акции в Шуше
НПО распространили заявление в связи с публикацией Верховного комиссара ООН об акции в Шуше
29 декабря 2022 г. 13:16
В Баку состоялась встреча послов Азербайджана и Турции
В Баку состоялась встреча послов Азербайджана и Турции
29 декабря 2022 г. 12:41
Чавушоглу: Наша цель - расширить политические, экономические и культурные связи тюркского мира
Чавушоглу: Наша цель - расширить политические, экономические и культурные связи тюркского мира
29 декабря 2022 г. 11:46
Лавров: РФ оказывает содействие процессу нормализации отношений между Ереваном и Баку
Лавров: РФ оказывает содействие процессу нормализации отношений между Ереваном и Баку
29 декабря 2022 г. 10:54
Делегация Совета судей и прокуроров Турции посетила Агдам
Делегация Совета судей и прокуроров Турции посетила Агдам
28 декабря 2022 г. 20:15
Азербайджан вручил ноту Франции
Азербайджан вручил ноту Франции
28 декабря 2022 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi