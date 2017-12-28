МИД Азербайджана: В 2017 году Армения продолжала предпринимать попытки по срыву переговорного процесса

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Вопрос восстановления территориальной целостности Азербайджана, мирного урегулирования наборно-карабахского конфликта продолжает оставаться основным приоритетом внешней политики Азербайджана. Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, подводя итоги года на пресс-конференции.

"Курс внешней политики Азербайджана в 2017 году продолжился в рамках приоритетов, определенных президентом Ильхамом Алиевым. В этом направлении важное место занял вопрос восстановления территориальной целостности Азербайджана, вопрос мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сохранения региональной безопасности, равно как вопросы сотрудничества на Каспии, регионе, защиты прав граждан, позитивный имидж на международной арене", - заявил Х. Гаджиев.

По его словам, министерством иностранных дел проводилась работа по предотвращению фактов нарушения прав Азербайджана за рубежом, борьбой с информационной войной, в том числе развернутой в результате армянской пропаганды.

"Армения продолжала предпринимать попытки по срыву переговорного процесса путём провокаций, в том числе проведя так называемый «референдум», который не был признан никем. Международное сообщество в ответ на эту провокацию ещё раз однозначно поддержало территориальную целостность Азербайджана", - заявил Х. Гаджиев.

Он напомнил, что на фоне активизации усилий сопредседателей МГ ОБСЕ в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта летом была совершена провокация в селе Алханлы Физулинского района.

"Общественность ещё раз стала свидетелем того, что Армения не желает мирного урегулирования путём дипломатических переговоров", - отметил руководитель пресс-службы МИД.

Он также напомнил, что в этом году также прошла встреча президентов в Женеве, в результате которой министрам иностранных дел было поручено продолжить субстантивные переговоры.

"Азербайджан намерен продолжать переговоры по вопросу урегулирования конфликта в рамках норм и принципов международного права", - добавил Х. Гаджиев.

Глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана отметил, что в этом году Азербайджан проделал важную работу в рамках международных организаций, был согласован проект конвенции по правовому статусу Каспийского моря, отмечалось 25-летие установления дипломатических отношений с другими странами, проведено около 10 заседаний межправкомиссий.

Также, по его словам, важную роль во внешней политике Азербайджана в 2017 году заняли встречи в трехсторонних форматах, таких как Азербайджан - Иран - Россия, Азербайджан - Турция - Иран, Азербайджан - Турция - Грузия и другие.