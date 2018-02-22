МИД Азербайджана: Сумгаитские события были диверсией и провокацией с армянской стороны

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Сумгаитские события были диверсией и провокацией с армянской стороны.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Отметим, в этом году исполняется 30 лет сумгаитским событиям 27-29 февраля 1988 года.

"В 80-ых годах прошлого века Армения прибегла к агрессии в отношении Азербайджана, что завершилось военной агрессией и преступлениями против человечности

в отношении мирного населения Азербайджана. Террористические организации Армении совершали теракты против населения Азербайджана. Кульминацией этих провокаций стали события в Сумгаите",- заявил Х. Гаджиев.

Он отметил, что расследование этих событий продолжается, добавив, что они стали "диверсией и провокацией" с армянской стороны.

"Проводящие агрессивную политику сепаратизма армяне хорошо поняли, что у них есть возможность осуществлять свою провокацию. Сегодня армянское лобби пытается представить события в Сумгаите в ином свете, что не является правдой", - заявил глава пресс-службы МИД.

По его словам, в результате шовинистской политики, проводимой руководством Армении это страна стала моноэтнической.

"Мы будем продолжать работу над донесением информации о преступлениях Армении до международного сообщества", - отметил Х. Гаджиев.